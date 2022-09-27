Песков заявил, что Россия готова к приему новых регионов

Российская правовая система подготовлена к возможному приему новых регионов. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Разумеется, и наши законодатели, и наши органы исполнительной власти и правовые подразделения готовы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, что референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Сегодня в регионах проходит финальный этап голосования.

Ранее Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва признает решение, принятое на референдумах в ЛНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вступление новых регионов в состав России пройдет максимально быстро.

Сегодня в СМИ появилась информация, что в стране могут сформировать новый федеральный округ — Крымский. Его полномочным представителем станет экс-гендректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.