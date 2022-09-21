Матвиенко: Вступление новых регионов в РФ пройдет максимально быстро

Если референдумы пройдут положительно, то республики Донбасса и освобожденные территории будут максимально быстро включены в состав России. С таким заявлением сегодня выступила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Фото: council.gov.ru

«Если люди выскажутся за присоединение к России, нам с вами в ближайшее время предстоит большая напряженная работа, которую нам нужно провести профессионально в максимально сжатые сроки в рамках своих конституционных полномочий», — объявила она на открытии сессии Совфеда.

Напомним, что ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области призвали свое руководтсво к немедленному проведению референдумов. Ожидается, что мероприятия в них пройдут одновременно и начнутся 23 сентября.

Сегодня Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о проведении частичной мобилизации в РФ. Он отметил, что главная цель спецоперации — освобождение Донбасса — осталась неизменной, и Россия поддержит решения Донбасса и освобожденных территорий, принятые на референдумах.