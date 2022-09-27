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Политика
27 сентября 2022  08:24

СМИ: В России может появиться Крымский округ, его полпредом назначат Рогозина

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При положительных референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в России могут образовать новый федеральный округ — Крымский. Полномочным представителем Президента в нем может стать экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пока так и не получивший новую должность. Об этом со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства, сообщают «Ведомости».

«В России могут создать новый федеральный округ — Крымский, в его состав войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области <...> Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор „Роскосмоса“», — отмечается в сообщении.

По данным источников, решение по Рогозину станет известно уже в ближайшее время. Вероятнее всего, оно будет положительным, так как в возможном новом федеральном округе будущего полпреда ожидает «большой фронт работ».

Рогозин занимал должность гендиректора «Росатома» с 2018 по 2022 год. В этом году по указу Президента России Владимира Путина госкорпорацию возглавил бывший зампред Правительства Юрий Борисов.

#Дмитрий Рогозин #Крым #референдум
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