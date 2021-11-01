Песков заявил, что Россия активно участвовала в саммите G20 в Риме

Россия активно участвовала в работе саммита Группы двадцати (G20), который проходил в Риме, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден выразил разочарование по итогам саммита Группы двадцати в Риме, отметив, что ни Россия, ни Китай фактически не принимали участия в обсуждении решения климатических проблем.

«Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе "двадцатки"», — сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание на два очень содержательных выступления Президента РФ Владимира Путина в ходе саммита. Он также напомнил, что Россия уже обозначила для себя целевые ориентиры по достижению углеродной нейтральности и сделала это не на самом мероприятии, а «на недели ранее».

19 октября пресс-секретарь российского лидера подтвердил, участие главы государства в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Риме 30 и 31 октября, в режиме видеосвязи из-за трудной эпидемиологической ситуации.