Байден: Россия и Китай фактически не появились на саммите G20 по климату

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разочарован тем, что Россия и Китай «фактически не появились» на прошедшем в Риме саммите «Большой двадцатки», посвященном решению климатических проблем. Он заявил об этом журналистам на пресс-конференции после завершения встречи G20.

«Разочарование связано с тем фактом, что Россия, и не только Россия, но и Китай фактически не появились [на встрече] в смысле взятия обязательств по борьбе с изменением климата», — приводит слова Байдена агентство Bloomberg.

По мнению Президента США, Россия и Китай не стали брать на себя более решительные обязательства по борьбе с изменением климата или направлять своих лидеров, Владимира Путина и Си Цзиньпина, на ключевые встречи по преодолению кризиса. Таким образом он ответил на вопрос о неспособности стран «Большой двадцатки» более твердо бороться с глобальным потеплением.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин, участвуя в саммите G20 по видеосвязи, заявил о более быстрых темпах роста температуры в России по сравнению с общемировыми. Также он обратил внимание на то, что его страна выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата.