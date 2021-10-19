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19 октября 2021  15:42

Песков подтвердил, что Путин примет участие в саммите G20 в режиме видеоконференции

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Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Риме 30 и 31 октября, по видеосвязи. Такое решение российский лидер принял из-за трудной эпидемиологической ситуации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, да», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, связано ли решение Путина не присутствовать на саммите очно с непростой ситуацией с коронавирусом.

Ранее глава государства в ходе телефонного разговора с Премьер-министром Италии Марио Драги сообщил о своей готовности принять участие в саммите «Группы двадцати» по видеосвязи.

#Путин Владимир #дмитрий песков
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