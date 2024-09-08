Песков заявил, что России еще многое предстоит сделать для победы в СВО

России еще многое предстоит сделать для достижения целей специальной военной операции. Об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО.

«Еще многое предстоит сделать», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, согласен ли он с генерал-майором.

В ходе видеообращения 24 февраля 2022 года Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.