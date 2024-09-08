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Песков заявил, что России еще многое предстоит сделать для победы в СВО
России еще многое предстоит сделать для достижения целей специальной военной операции. Об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО.
«Еще многое предстоит сделать», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, согласен ли он с генерал-майором.
В ходе видеообращения 24 февраля 2022 года Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
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