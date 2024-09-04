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Песков: Киев обнажает свою сущность говоря о своих планах на Курскую область
Киевский режим проявляет свою сущность, однако Россия добьется поставленных целей в специальной военной операции. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о планах ВСУ в Курской области.
«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнять те задачи, которые стоят», – сказал представитель Кремля изданию Life.ru.
В интервью NBC News Зеленский утверждал, что Украина собирается удерживать занятые в Курской области территории.
Утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. В российском регионе в настоящее время действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО).
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