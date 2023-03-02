Песков заявил, что Путин регулярно получает доклады о ситуации в Брянской области

Президента России Владимира Путина регулярно информируют о ситуации в Брянской области, которая сегодня подверглась атаке украинских диверсантов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин в Кремле, он получает регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов. Силовики докладывают о тех действиях, которые принимают силовые ведомства, упомянутые мной, по противодействию террористам», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Он также сообщил, что Путин получает доклады лично от губернатора Брянской области Александра Богомаза о тех мерах, которые принимаются в регионе, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. Песков заверил, что делается все возможное для уничтожения террористов.

«А на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», – добавил официальный представитель Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на территорию Брянской области проникла ДРГ с Украины. Они обстреляли автомобиль. В результате нападения погиб как минимум один человек. Кроме того, ранен 10-летний ребенок. В данный момент сотрудники ФСБ продолжают операцию по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.