Украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области, один человек погиб

Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. Об этом сообщает губернатор области Александр Богомаз в своем официальном телеграм-канале.

«В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.

На территории области ведутся поиски диверсантов.

Кроме того, по словам Богомаза, обстрелу подверглось село Ломаковка, повреждены два дома. Также ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Сушаны. В результате сброса боеприпаса загорелся частный дом. На месте работают экстренные службы.