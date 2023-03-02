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Украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области, один человек погиб
Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. Об этом сообщает губернатор области Александр Богомаз в своем официальном телеграм-канале.
«В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.
На территории области ведутся поиски диверсантов.
Кроме того, по словам Богомаза, обстрелу подверглось село Ломаковка, повреждены два дома. Также ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Сушаны. В результате сброса боеприпаса загорелся частный дом. На месте работают экстренные службы.
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