ФСБ: В Брянской области идет уничтожение нарушивших госграницу украинских националистов

Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», - говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на территорию Брянской области проникла ДРГ с Украины. Они обстреляли автомобиль. В результате нападения погиб как минимум один человек. Кроме того, ранен 10-летний ребенок.