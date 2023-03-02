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Происшествия 2 марта 2023 12:20

ФСБ: В Брянской области идет уничтожение нарушивших госграницу украинских националистов

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Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», - говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на территорию Брянской области проникла ДРГ с Украины. Они обстреляли автомобиль. В результате нападения погиб как минимум один человек. Кроме того, ранен 10-летний ребенок.

#всу #заложники
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