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Песков заявил, что Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове
Президент РФ Владимир Путин после визита в Казахстан побывал в Ростове-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — отметил пресс-секретарь главы государства.
Президента сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и другие военачальники. Путин ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе специальной военной операции, уточнил Песков.
Ранее Владимир Путин посещал штаб спецоперации в Ростове-на-Дону 31 декабря прошлого года, 19 марта, 19 августа и 20 октября текущего года.
Президент России посетил Казахстан 9 ноября. В столице этой страны Астане он провел переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и выступил на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух государств.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.
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