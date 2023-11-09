Путин: Россия и Казахстан наращивают расчеты в национальных валютах

Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах, сообщил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Трансляцию мероприятия проводила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, за 8 месяцев 2023 года объем торговли между двумя странами увеличился еще на 7%.

Также российский лидер напомнил, что товарооборот с Казахстаном в 2022 году увеличился более чем на 10%, достигнув 28,2 млрд долларов.

Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, подчеркивает Путин. Общий объем российских капиталовложений – более 17 млрд долларов.

Кроме того, Путин отметил, что общая стоимость реализуемых и планируемых к реализации совместных проектов оценивается в 36,5 млрд долларов.