Путин посетил штаб в Ростове и заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону, где ему доложили о ходе боевых действий. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

О ситуации на фронте Верховному главнокомандующему доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. «Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», — уточнил Песков.

Из опубликованных кадров следует, что Путин прилетел в Ростов-на-Дону уже затемно. Из самолета он пересел в автомобиль, на котором и добрался до штаба.

На месте Президента встретил Герасимов. «Товарищ Верховный главнокомандующий, Объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», — заверил главу государства начальник Генштаба. Затем они поднялись в кабинет, где и состоялся доклад. Его содержание не раскрывается, констатирует агентство.

На прощание Президент попросил передать привет бойцам. «Всем командирам привет передавайте», — обратился он к руководителю Генштаба. «Обязательно», — сказал в ответ тот.

Владимир Путин посещал штаб спецоперации в Ростове-на-Дону 31 декабря прошлого года, 19 марта и 19 августа текущего года.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.