Песков заявил, что Путин не отверг мирный план США по Украине

Формулировка, что Президент России Владимир Путин отверг план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое», – отметил Песков (цитата по РИА Новости).

По мнению представителя Кремля, происходит «нормальный рабочий процесс, поиск компромисса».

Переговоры американской делегации в составе спецпосланника Президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и предпринимателя, зятя Трампа Джареда Кушнера с Президентом РФ в Московском Кремле продлились пять часов.

После завершения переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков проинформировал, что компромиссного варианта плана мирного урегулирования конфликта на Украине найти не удалось.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио назвал основным предметом спора в переговорах по завершению конфликта оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса.