Ушаков: Компромиссного мирного плана по Украине пока нет

Помощник Президента РФ Юрий Ушаков

Фото: kremlin.ru

Компромиссного варианта плана мирного урегулирования конфликта на Украине в ходе переговоров Президента России Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом в Московском Кремле найти не удалось. Об этом заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Пока еще компромиссного варианта [мирного плана по Украине] найдено не было, но некоторые американские наработки [по мирному урегулированию] выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать», – сообщил дипломат.

«Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», – подчеркнул вместе с тем Ушаков. Он отказался уточнять, о каких именно пунктах мирного плана США идет речь, сославшись на «совершенно закрытый» характер переговоров.

При этом дипломат акцентировал, что стороны не стали дальше друг от друга по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве», – сказал он.

В частности, российская сторона получила еще четыре документа помимо изначального плана Соединенных Штатов по завершению вооруженного противостояния.

Перспективы личной встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа зависят от прогресса мирного процесса, добавил помощник Президента РФ.

Сама встреча продолжалась пять часов. Участвовавший в ней с американской стороны бизнесмен Джаред Кушнер, зять Президента США, подключился к процессу мирного урегулирования уже какое-то время назад, пояснил Ушаков.