Уиткофф отказался от встречи с Зеленским после переговоров в Москве

Спецпосланник Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель, зять американского лидера Джаред Кушнер отменили намеченную на сегодня встречу в Брюсселе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом, сославшись на источники, сообщил в социальной сети X (прежде Twitter) журналист газеты Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рафоглу.

По словам Рафоглу, Зеленский возвращается на Украину. О планах американской делегации провести встречу с украинским лидером после переговоров в Москве ранее рассказал журналист издания Axios Барак Равид.

Утром ТАСС со ссылкой на источник в европейских авиадиспетчерских кругах передал, что самолет Уиткоффа не делал промежуточных посадок в Европе и достиг западного полушария.

Переговоры американской делегации с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле продлились пять часов. После завершения переговоров помощник Президента РФ Юрий Ушаков проинформировал, что компромиссного варианта плана мирного урегулирования конфликта на Украине найти не удалось.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио назвал основным предметом спора в переговорах по завершению конфликта оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса.