Песков заявил, что нелегальная миграция в Россию требует особого внимания

Российским властям нужно уделить особое внимание нелегальной миграции, так как она сопровождается повышением уровня преступности. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Собственно мигранты — это те, кого мы приветствуем, а нелегальные мигранты, разумеется, это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей. Поэтому совершенно естественно, что эта тема обсуждается на подобном высоком уровне», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на заседании расширенной коллегии МВД призвал принимать в отношении мигрантов, совершающих на территории России преступления, самые жесткие меры наказания.

В ноябре 2021 года руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья из-за роста «миграционной агрессии».