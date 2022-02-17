Путин призвал к жестким мерам против мигрантов, совершающих преступления в России

Против нелегальных мигрантов и всех нарушителей российских законов нужно принимать самые жесткие меры наказания, заявил Президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер призвал в кратчайшие сроки наказывать за любые нарушения правопорядка со стороны приезжих.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России, о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Суровые последствия будут ожидать и преступные группировки, которые «строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес», добавил глава государства.

В ноябре 2021 года руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья из-за роста «миграционной агрессии».