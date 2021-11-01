Глава СК РФ заявил, что необходимо ввести геномную регистрацию всех приезжающих мигрантов

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о необходимости введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он также предложил кодифицировать миграционное законодательство, передает «Интерфакс».

Бастрыкин предложил «прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля», и ввести обязательную геномную регистрацию «всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья».

Он также считает, что в законе следует прописать порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками для более эффективного миграционного контроля.

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления», — объяснил глава СК.

По словам Бастрыкина, за январь-июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных приезжими, а за первое полугодие 2021 года их количество достигло почти 19 тысяч.

Он отметил, что согласно исследованиям криминалистов, возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с «ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в России».

По мнению председателя СК, мигрантов необходимо информировать об ответственности и последствиях совершения тех или иных противоправных деяний.