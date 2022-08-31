Песков заявил, что Михаил Горбачёв навсегда останется в истории России

Первый и последний Президент СССР Михаил Горбачёв навсегда останется в истории России. Многие спорят о его исторической роли, но это совершенно точно был экстраординарный человек. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Многие спорят о той роли, которую он сыграл, но то, что это был экстраординарный человек, уникальный человек, — это однозначно», — подчеркнул представитель Кремля, выступая на форуме «Знание».

По словам Пескова, советский политик искренне хотел верить, что холодная война закончится и наступит вечный романтический период между новым Советским Союзом и Западом.

«Этот романтизм не оправдался, никакого романтического периода и медового столетия не получилось. Кровожадность наших оппонентов проявила себя», — поделился Песков своей оценкой.

Михаил Горбачёв скончался накануне, 30 августа, в возрасте 91 года после тяжелой продолжительной болезни. Соболезнования по случаю кончины политика его родным и близким выразил Президент России Владимир Путин.