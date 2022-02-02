Песков заявил, что Кремль сообщит, если разговор Путина с Джонсоном состоится

Если разговор Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится, то Кремль об этом сообщит, заверил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что со стороны России не было анонсов разговоров с главой британского правительства.

«Как вы знаете, мы не анонсировали ни одного разговора с премьер-министром Джонсоном и не будем его анонсировать и далее», — сказал Песков.

1 февраля пресс-секретарь сообщил о том, что телефонной беседы Путина с Джонсоном не будет, так как она была перенесена.

В СМИ также появилась информация о том, что причиной переноса стал скандал, разразившийся после опубликованного доклада о вечеринках, которые проходили в резиденции Правительства Великобритании на Даунинг-стрит прямо во время локдауна.