Песков заявил, что Киеву придется учитывать новую геополитическую реальность

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского об условиях для возможных переговоров указанием на необходимость учитывать новую геополитическую реальность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — сказал пресс-секретарь Президента РФ.

Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News допустил, что Украина может начать переговоры с Россией до того момента, как ее войскам удастся выйти на границы 1991 года, но для этого всё равно потребуется выход к линии разграничения 2022 года.

Осенью 2022 года к РФ после плебисцитов присоединились Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Эти четыре региона не полностью контролируются российскими войсками, большинство стран мира считают их украинскими.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно декларировал готовность к переговорам (например, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону), но только с учетом российских интересов.