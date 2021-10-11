Песков заявил, что идея о введении в РФ штрафов за отказ от вакцинации «нереальна»

Инициатива введения штрафов для россиян, отказывающихся вакцинироваться от коронавируса, «нереальна» и противоречит «социальному характеру» государства, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

11 октября в эфире радиостанции «Говорит Москва» член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тысяч рублей.

«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера — Президент Путин», — сказал Песков, комментируя инициативу вирусолога.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, поясняя при этом, что прохождение вакцинации от коронавируса носит добровольный характер.