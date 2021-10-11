Вирусолог РАН предложил штрафовать россиян за отказ вакцинироваться от коронавируса

Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ вакцинироваться от коронавируса. Он сформулировал это предложение в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ученый обратил внимание на то, что эпидемия Covid-19 создала серьезную финансовую нагрузку на сферу здравоохранения в России, а отказ граждан прививаться только усугубляет ситуацию. По словам Лукашева, лечение одного пациента обходится почти в 200 тыс. рублей.

«В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения», — объяснил свою позицию исследователь.

В качестве наиболее оптимального решения он предложил назначать ежемесячный штраф в размере 5 тыс. рублей за отказ прививаться.

В первую очередь, по мнению вирусолога, такую меру наказания следует назначить для непривитых граждан, которые находятся в группе риска заражения коронавирусом.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, поясняя при этом, что прохождение вакцинации от коронавируса носит добровольный характер.