Песков заявил, что Евросоюз и США пытаются деструктивно влиять на ОПЕК

Соединенные Штаты и некоторые государства Европейского Союза пытаются оказать деструктивное влияние на Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) своими абсурдными решениями. О своем понимании ситуации на нефтяном рынке рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В этой ситуации речь идет не о солидарности с какой-то отдельной страной. Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильными, и, конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких решений, которые обдумываются в настоящий момент в Евросоюзе, которые подстрекаются Соединенными Штатами», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, введение потолков цен на топливо и другие необдуманные ограничения Запада могут привести к серьезным последствиям для энергетических рынков и в будущем навредить практически всем государствам.

Ранее Евросоюз утвердил уже восьмой пакет антироссийских санкций. Он включает введение потолка цен на нефть из РФ и другие экспортные ограничения. При этом накануне страны ОПЕК+ одобрили резкое сокращение добычи нефти.