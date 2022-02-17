Песков заявил, что дата рабочего визита Путина в Турцию еще не согласована

Дата визита Президента России Владимира Путина в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пока не назначена. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, дата визита не определена, она согласовывается по дипломатическим каналам», – сказал представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин во второй половине февраля может посетить Турцию.

В январе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидеров России и Украины в свою страну, чтобы «уладить разногласия» между ними.