Песков заявил, что дата рабочего визита Путина в Турцию еще не согласована
Дата визита Президента России Владимира Путина в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пока не назначена. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет, дата визита не определена, она согласовывается по дипломатическим каналам», – сказал представитель Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин во второй половине февраля может посетить Турцию.
В январе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидеров России и Украины в свою страну, чтобы «уладить разногласия» между ними.