СМИ: Путин может посетить Турцию во второй половине февраля

Визит Президента России Владимира Путина в Турцию может состояться во второй половине текущего месяца. Об этом со ссылкой на телеканал A haber сообщает РИА Новости.

«Визит, дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу объявил, что Путин может посетить Турцию после открытия Олимпиады в Пекине. В свою очередь, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рабочий визит российского лидера состоится, когда позволит обстановка по Covid-19 и график.

Официальный представитель Кремля также рассказал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут встречу до церемонии открытия Олимпийских игр.