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Песков заявил, что Арктика находится в сфере стратегических интересов РФ
Арктика находится в сфере российских стратегических интересов, и РФ считает необходимыми мир и стабильность в этом регионе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова избранного Президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Канады и Гренландии, сообщает ТАСС.
«Арктическая зона — это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше», — подчеркнул Песков.
«Заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности и готовы к взаимодействию со всеми странами мира», — заметил в связи с этим пресс-секретарь главы российского государства.
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