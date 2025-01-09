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Политика 9 января 2025 13:51

Песков заявил, что Арктика находится в сфере стратегических интересов РФ

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Арктика находится в сфере российских стратегических интересов, и РФ считает необходимыми мир и стабильность в этом регионе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова избранного Президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Канады и Гренландии, сообщает ТАСС.

«Арктическая зона — это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше», — подчеркнул Песков.

«Заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности и готовы к взаимодействию со всеми странами мира», — заметил в связи с этим пресс-секретарь главы российского государства.

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#Россия и США #Арктика #Дмитрий Песков
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