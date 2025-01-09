Медведев усомнился в том, что Трампу удастся присоединить Канаду и Гренландию

Планы избранного Президента США Дональда Трампа увеличить территорию страны за счет присоединения Канады и Гренландии не могут быть реализованы, но с помощью соответствующей риторики он добивается иных целей. Своей оценкой ситуации в Telegram-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«<...> он (Трамп — прим. Т-и) просто решил переделать мир. Именно так — создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные. И тем не менее», — заявил Медведев.

По мнению российского политика, дело в том, что вряд ли избранный Президент США добьется быстрых успехов в урегулировании конфликта на Украине, окажет серьезное влияние на американскую экономику или даже добьется «оглушительных побед» в борьбе с нелегальными мигрантами.

На этом фоне, по словам Медведева, разговоры о присоединении Канады и Гренландии и о переименовании Мексиканского залива в Американский залив, а также борьба руками миллиардера Илона Маска с европейскими политиками в социальной сети X (прежде Twitter) уже принесли Трампу «несколько важных виртуальных побед».

Главным достижением избранного американского лидера экс-президент России назвал формирование собственной повестки дня, хотя действующим Президентом США еще остается Джо Байден. При этом он в традиционно грубой форме отозвался об уходящем главе американского государства.

Несколько более мягко Медведев высказался о его преемнике: повестке Трампа, убежден российский политик, свойственны «космический масштаб и, как говаривал незабвенный проф. Преображенский, космическая же глупость».