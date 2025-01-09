Песков связал апелляции к мнению гренландцев с отношением к новым регионам РФ

Сторонники избранного Президента США Дональда Трампа заявляют о необходимости учета мнения жителей Гренландии для ее включения в состав Соединенных Штатов. Но в этом случае страны Запада должны с уважением отнестись к результатам плебисцитов, после которых в состав РФ вошли новые регионы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Из Вашингтона звучат разные слова про мнение людей, про мнение населения. Очень робко на это реагирует Европа <...>. Если звучат слова о необходимости принимать во внимание мнение людей, то, наверное, нужно все-таки вспомнить про мнение людей четырех новых регионов Российской Федерации. И нужно проявить такое же уважение к мнению людей», — заметил пресс-секретарь Президента РФ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США для обеспечения национальной безопасности и защиты от угроз со стороны Китая и России. Еще в ходе первой президентской каденции, в 2019 году, он выдвигал идею купить Гренландию у Дании. Власти как королевства, так и автономной территории в его составе указали на неприемлемость этой идеи. На обновленном королевском гербе Дании увеличены символы Гренландии и Фарерских островов (впрочем, изменения герба были запланированы до этого).