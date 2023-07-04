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МИД России не увидел причин продлевать зерновую сделку
Оснований для дальнейшего продления зерновой сделки, которая истекает 17 июля, нет. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«Через год после подписания Стамбульских договоренностей ни у кого не осталось больше иллюзий и сомнений ни насчет гуманитарной направленности Черноморской инициативы, ни насчет перспектив выполнения меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений», — поделились в ведомстве своей оценкой ситуации.
Утверждается также, что российская сторона продолжает добросовестно и ответственно выполнять свои обязательства и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами, чтобы все участвующие в зерновой сделке суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря.
Ранее, 13 июня, на встрече с военными корреспондентами и блогерами Президент РФ Владимир Путин допустил, что российская сторона может прекратить свое участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее требований.
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