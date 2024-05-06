Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведев назвал западных политиков «хором безответственных негодяев»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «хором безответственных негодяев» западных политиков, которые призывают отправить свои войска на Украину. На сегодня в него вошли представители Конгресса США, руководство Великобритании и Франции, «отдельные безумцы» из Прибалтики и Польши, написал Медведев в своем телеграм-канале.
«Они же призывают активно применять свое ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России. И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды», — заявил политик.
По его словам, идет тотальная деградация правящего класса на Западе, который «не желает логически связать элементарные вещи»: отправка войск западными странами на территорию Украины повлечет их прямое вступление в войну, и России придется отвечать на этот шаг.
«И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа», — подчеркнул Медведев, заметив, что больше 60 лет назад это смогли понять Президент США Джон Кеннеди и первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущёв.
Медведев считает, что именно из-за такой риторики западной правящей элиты Генштаб по поручению Президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Как ранее сообщалось, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что его стране придется отправить войска в зону российско-украинского конфликта в случае поражения Киева.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»