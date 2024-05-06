Медведев назвал западных политиков «хором безответственных негодяев»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «хором безответственных негодяев» западных политиков, которые призывают отправить свои войска на Украину. На сегодня в него вошли представители Конгресса США, руководство Великобритании и Франции, «отдельные безумцы» из Прибалтики и Польши, написал Медведев в своем телеграм-канале.

«Они же призывают активно применять свое ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России. И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды», — заявил политик.

По его словам, идет тотальная деградация правящего класса на Западе, который «не желает логически связать элементарные вещи»: отправка войск западными странами на территорию Украины повлечет их прямое вступление в войну, и России придется отвечать на этот шаг.

«И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа», — подчеркнул Медведев, заметив, что больше 60 лет назад это смогли понять Президент США Джон Кеннеди и первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущёв.

Медведев считает, что именно из-за такой риторики западной правящей элиты Генштаб по поручению Президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Как ранее сообщалось, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что его стране придется отправить войска в зону российско-украинского конфликта в случае поражения Киева.