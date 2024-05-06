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Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа
Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ, сообщило Минобороны РФ.
В ходе учения ВС РФ будут осуществлены мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
«Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства», – указали в оборонном ведомстве.
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