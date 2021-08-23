Песков: Выделение средств на выплаты пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ

Выплаты пенсионерам и военным тщательно просчитываются и не приведут к увеличению налогов в России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных повышениях налогов в связи с выплатами.

Песков также напомнил, что идея о выделении бюджетных средств для дополнительных выплат пенсионерам и военным принадлежит партии «Единая Россия».

«Конечно, были проработки и со стороны Президента. В основном „Единая Россия“ работала с правительством», — отметил представитель Кремля.

Глава РФ Владимир Путин на съезде партии 22 августа предложил в 2021 году назначить всем пенсионерам России разовую выплату по 10 тыс. рублей.

В Совете Федерации позже подсчитали, что для организации выплат потребуется выделить около 500 млрд рублей.

Кроме того, российский лидер предложил по итогам текущего года также осуществить единовременную выплату около 15 тыс. рублей для всех военнослужащих.