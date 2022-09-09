Песков: Россия ответит на все санкции Запада, но выверит каждый шаг

Россия не оставит без ответа недружественные действия Запада, включая рейдерские захваты имущества у российского бизнеса. Однако отвечать в таких случаях нехобходимо тщательно выверяя каждый шаг. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Главная мысль Президента заключалась в том, что мы будем делать то, что соответствует нашим интересам, а нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер», — пояснил представитель Кремля, комментируя слова Президента РФ Владимира Путина о том, что России не стоит отвечать плевком на каждый плевок Запада и вводить зеркальные меры в ущерб себе же самой.

Правительство заинтересовано в том, чтобы в Россию приезжали туристы, в том числе и из недружественных стран.

«В конце концов, люди должны видеть нашу страну, они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, — это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив их сюда. Вот что имел в виду Президент. Вот таким образом и будет выстраиваться линия», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Совет ЕС утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Новые правила въезда россиян в европейские страны вступят в силу с 12 сентября.