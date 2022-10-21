Кремль об отставке Лиз Трасс: Ожидать прозрения и политической мудрости не приходится

Возможность выдвижения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на должность главы британского правительства является внутренним делом этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается в чужие дела, сообщает РИА Новости.

«Ожидать, конечно, сейчас какого-то прозрения и какой-то политической мудрости от кого бы то ни было, от коллективного Запада, в том числе и Великобритании, не приходится. Тем более от Великобритании, где, собственно, действующего фактически главу исполнительной власти люди не выбирают, а он появляется в результате каких-то партийных перетрясок. Но опять же – это внутреннее дело Великобритании», – сказал представитель Кремля.

Накануне действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке. Она занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, установив рекорд по самому короткому сроку работы на этом посту. Позже в СМИ появилась информация о том, что свою кандидатуру на выборы может выдвинуть экс-глава британского Кабмина Борис Джонсон.