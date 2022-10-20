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Политика
20 октября 2022  17:39

Times: После отставки Трасс Джонсон может побороться за пост Премьера

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После заявления Премьер-министра Великобритании Лиз Трасс об уходе в отставку у бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона появился шанс вновь включиться в борьбу за этот пост. Конкуренцию ему могут составить эск-министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт. Об этом пишет газета Times.

В материале отмечается, что сторонники Сунака уверены, что, как главный соперник Трасс на прошлых выборах, он больше всех подходит на роль ее преемника. Мордонту же многие чиновники считают недостаточно опытной для этой должности. Джонсона тоже не сбрасывают со счетов, поскольку политик после вынужденной отставки в июле 2022 года не раз открыто выражал желание вернуться на свой пост.

20 октября действующий Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о том, что покидает свой пост. Она отметила, что ее преемник будет выбран в ближайшую неделю. 

#Борис Джонсон #великобритания #политика
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