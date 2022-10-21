Кричала и писала взволнованные СМС: В Британии раскрыли детали скандальной отставки Трасс

Утром, в день объявления о своей отставке, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рассылала своим друзьям СМС-сообщения с четырех часов утра, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники. По данным издания, политик была «напугана тем, как быстро все происходит, но все еще думала, что сможет удержаться».

«Наутро начали приходить сообщения, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, все кончено», — приводит издание слова своего собеседника, знакомого с ситуацией.

Когда в парламенте проходило голосование по вопросу увольнения настроенных против Трасс министров, ее однопартийцы кричали и обвиняли премьера в издевательствах над недовольными, из-за чего «группа депутатов, призывающих премьер-министра уйти, превратилась в поток», пишет издание.

Комментируя инцидент, член партии консерваторов сэр Гэри Стритер отметил, что «парламентская партия должна срочно вновь обрести дисциплину, взаимное уважение и командную работу», в противном случае даже если ее лидером «станет архангел Гавриил» власть она не удержит.

Напомним, накануне Трасс заявила, что уходит в отставку с постов лидера правящей Консервативной партии и главы Правительства Соединенного Королевства. Она возглавляла Правительство всего 44 дня, установив антирекорд.