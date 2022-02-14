Песков: Внешнеполитическая концепция РФ будет дорабатываться с учетом обстановки в мире

Концепцию внешней политики России доработают с учетом нынешней мировой обстановки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения, — отметил представитель Кремля. И она [концепция] будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны».

28 января Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Ключевой темой мероприятия стала внешняя политика. С основным докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Тогда же российский лидер поручил доработать проект новой концепции.