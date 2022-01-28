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Политика
28 января 2022  19:27

Президент России поручил доработать проект новой концепции внешней политики страны

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После обсуждения на заседании Совбеза Президент Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта, — пояснил представитель Кремля. — И по итогам есть поручение Президента доработать, а потом уже принять концепцию».

Сегодня российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Ключевой темой мероприятия стала внешняя политика. С основным докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

#Владимир Путин #Сергей Лавров #совбез рф
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