Президент России поручил доработать проект новой концепции внешней политики страны

После обсуждения на заседании Совбеза Президент Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта, — пояснил представитель Кремля. — И по итогам есть поручение Президента доработать, а потом уже принять концепцию».

Сегодня российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Ключевой темой мероприятия стала внешняя политика. С основным докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.