news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
28 января 2022  15:23

Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совбеза

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Мероприятие, как сообщает пресс-служба московского Кремля, прошло в режиме видеоконференции.

Основной темой совещания стала внешняя политика. Президент озвучил, что МИД РФ подготовило проект обновленной редакции Концепции внешней политики страны. Путин подчеркнул, что разработанный проект является документом «стратегического планирования» и выразил уверенность, что при его составлении российский МИД учел «последние изменения, происходящие в мире».

С основным докладом на совещании выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В мероприятии также приняли участие Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и другие.

#Владимир Путин #совет безопасности
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное