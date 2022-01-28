Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Мероприятие, как сообщает пресс-служба московского Кремля, прошло в режиме видеоконференции.

Основной темой совещания стала внешняя политика. Президент озвучил, что МИД РФ подготовило проект обновленной редакции Концепции внешней политики страны. Путин подчеркнул, что разработанный проект является документом «стратегического планирования» и выразил уверенность, что при его составлении российский МИД учел «последние изменения, происходящие в мире».

С основным докладом на совещании выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В мероприятии также приняли участие Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и другие.