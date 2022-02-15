Песков: Владимир Путин готов вести переговоры по ситуации вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам гарантий безопасности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту телеканала CNN, сообщает РИА Новости.

При этом Песков подчеркивает, что Украина — это только часть проблемы более серьезного вопроса гарантий безопасности для России.

«Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии... и на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — пояснил пресс-секретарь Президента РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 февраля обсудят ситуацию на Украине, а также уделят внимание гарантиям безопасности и проекту «Северный поток – 2».

Дмитирий Песков ранее заявлял, что Путин готов встретится с Зеленским, чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины