Песков: В России не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Снятие моратория на смертную казнь в России не стоит на повестке дня и не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В Кремле никак не менялась позиция на этот счет. Просто такого вопроса сейчас нет на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о возможном возвращении практики вынесения смертных приговоров.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал приостановку членства в Совете Европы и ПАСЕ из-за инициированной Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине «хорошей возможностью» восстановить в стране такую меру наказания, как смертная казнь.

Комментируя это заявление, председатель Конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подчеркнул, что запрет на смертную казнь введен Конституционным судом РФ и ни один орган власти не вправе его отменять.