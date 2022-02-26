В СовФеде прокомментировали слова Медведева о возможности возвращения смертной казни

Мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом РФ, и ни один орган власти не вправе преодолеть позицию этого судебного органа. Об этом заявил председатель Конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал приостановку членства в Совете Европы и ПАСЕ «хорошей возможностью» восстановить в стране такую меру наказания, как смертная казнь.

«Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом РФ», — подчеркнул сенатор.

Соответственно, по словам Клишаса, могут существовать разные позиции, но «ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС».

С этой точкой зрения в разговоре с РБК согласилась и юрист Ольга Подоплелова. Даже в случае выхода России из Совета Европы и денонсации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также протоколов к ней «автоматического возвращения смертной казни как вида уголовного наказания произойти не может», пояснила специалист.