Песков: В плане пандемии 2022 год ничего радужного не сулит

Завершающейся 2021 год был сложным в плане пандемии коронавируса, новый 2022-й тоже ничего радужного не сулит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Действительно, год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди», — констатировал пресс-секретарь главы государства.

При этом, по мнению Пескова, России всё же удалось «экономически вылезти из этой ковидной ямы, все-таки экономика заработала». Соответственно, Путин начал говорить Правительству страны о необходимости переходить от антикризисного менеджмента к регулярной работе, добавил он.

Согласно данным Росстата, за октябрь 2021 года коронавирус стал причиной смерти более 68,7 тыс. жителей России. Разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от Covid-19 наблюдается в разных регионах страны, включая и Татарстан.