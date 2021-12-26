Песков: Путин готов отвечать на любые вопросы при общении с прессой

Президент России Владимир Путин готов отвечать на любые вопросы во время общения с представителями СМИ, для этого он и выходит к прессе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Журналист Владимир Соловьев поинтересовался у пресс-секретаря главы государства, не боится ли российский лидер высказываться на неудобные темы.

«Для него (Владимира Путина — прим. Т-и) вообще нет такой проблемы, он прекрасно отвечает на все вопросы, он выходит на пресс-конференцию чтобы услышать эти вопросы», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Вместе с тем представитель Кремля обратил внимание на то, что основная цель традиционной пресс-конференции Президента — «ответить на те вопросы, которые накопились у журналистов в течение года», а также дать оценку появившимся в завершающемся году тенденциям.

Отдельно Песков заметил, что на этот раз Путин больше хотел общаться с представителями региональных СМИ.

В ходе большой ежегодной пресс-конференции 23 декабря Президент России Владимир Путин 3 часа 56 минут отвечал на вопросы представителей СМИ. При этом российский лидер поделился своим видением многих проблем. В частности, он заявил, что Россия будет отставить свою безопасность, если НАТО продолжит продвигаться на восток.