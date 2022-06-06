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Политика
6 июня 2022  14:20

Песков: В Кремле ход спецоперации на Украине оценивают с оптимизмом

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Власти России испытывают оптимизм по поводу специальной военной операции на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в интервью «Комсомольской правде» сказал, что, по его мнению, в спецоперации «всё идет весьма удачно» для российских военных.

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем и считаем, что это прерогатива Министерства обороны», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, настроен ли Кремль также оптимистично.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине. Глава государства назвал ее вынужденной мерой. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине
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