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Политика 1 апреля 2024 15:45

Песков: В Кремле проанализируют ситуацию с легитимностью Зеленского после 20 мая

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В Кремле будут анализировать ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского на посту президента Украины после того, как истекут его полномочия (20 мая). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не стал бы сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная. В мае, действительно, наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Песков заявил, что Киеву придется учитывать новую геополитическую реальность.

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#Дмитрий Песков #Владимир Зеленский
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