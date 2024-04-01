Песков: В Кремле проанализируют ситуацию с легитимностью Зеленского после 20 мая

В Кремле будут анализировать ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского на посту президента Украины после того, как истекут его полномочия (20 мая). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не стал бы сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная. В мае, действительно, наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Песков заявил, что Киеву придется учитывать новую геополитическую реальность.