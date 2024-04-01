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Политика 1 апреля 2024 14:02

Песков объяснил, почему иногда Путин приезжает в Кремль по ночам

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Президент России Владимир Путин часто приезжает в Кремль вечером и ночью. Он выбирает позднее время, чтобы не создавать пробки на дорогах и препятствий для движения в пиковые часы. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что накануне Президент прибыл в Кремль около 23.00. «Он действительно иногда так делает», — подтвердил Песков.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков
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