Песков объяснил, почему иногда Путин приезжает в Кремль по ночам

Президент России Владимир Путин часто приезжает в Кремль вечером и ночью. Он выбирает позднее время, чтобы не создавать пробки на дорогах и препятствий для движения в пиковые часы. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что накануне Президент прибыл в Кремль около 23.00. «Он действительно иногда так делает», — подтвердил Песков.